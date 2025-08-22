永冠財報／第2季1.1億元虧損顯著收斂 每股虧損0.85元

永冠-KY（1589）21日公布第2季財報，受惠於產品結構優化及再生能源出貨大幅成長，單季虧損較上季與去年同期顯著收斂。第2季稅後淨損1.1億元，相較於第1季虧損2.5億元，及去年同期虧損3.95億元相比，虧損大幅減少，每股虧損0.85元。

營收方面，第2季合併營收20.8億元，季增25%、年增19.8%，帶動毛利率回升至8%，較前季增加3個百分點，較去年同期更大幅增加11個百分點。

永冠上半年合併營收累計37.4億元，稅後淨損3.6億元，每股虧損2.71元，優於去年同期的每股虧損7.95元。

展望未來，永冠表示，全球經濟情勢雖仍有不確定性，但中國大陸風電市場依既定目標穩步發展，加上產業機械及注塑機客戶仍有備貨需求，預期下半年出貨噸數將維持穩定。公司也持續優化產品結構與成本控制，期望營運能持續改善並朝向轉虧為盈的目標邁進。