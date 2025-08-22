泓德 獲挪威主權基金加碼

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）近日獲國際肯定，不僅入選《富比世》2025年「亞太最佳中小企業200強」，為唯一登榜台灣綠能企業；同時也獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，為今年台灣能源產業類別中最高投資金額，顯現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的信任。

挪威主權基金（挪威政府全球養老金基金，GPFG）目前管理資產規模約1.9兆美元，持股動向具高度產業指標性。根據官網公開資訊，該基金自2024年起看好泓德能源成長潛力與永續發展能力，首次投資約1.6億元（約530萬美元），2025年加碼至約7.5億元（約2,491萬美元），投資規模成長近4.7倍，成為泓德能源前十大股東之一，今年投資金額亦為台灣能源產業之冠。