jpp 上半年每股賺4.61元

jpp-KY經寶精密（5284）昨（21）日公告第2季稅後純益1.06億元，季減17%，年增8.57倍，每股純益2.1元。累計上半年稅後純益2.35億元，每股純益4.61元 ，去年同期每股淨損1.03元。

jpp表示，第2季因在業外受到匯率與可轉換公司債評價影響，獲利較前一季衰退，惟受惠泰國投資優惠免稅項目調整，上季有效稅率大幅降到17%至18%，使上半年整體稅率降至約20%，有效緩解部分不利因素。

jpp表示，受惠AI伺服器與雲端資料中心持續擴建需求，公司機構件產品如高階伺服器機櫃、電源機構件及通用型伺服器機殼等接單暢旺。能源與儲能相關結構件亦穩定出貨，進一步拓展客戶基礎。

航太業務方面，公司持續出貨Airbus、Thales等主要客戶，並逐步深化與Safran的合作，穩固在歐洲市場地位。同時，公司於7月底完成併購法國Segnere，這是jpp在歐洲的第四家航太子公司，主要專精於航太板金結構件，將進一步補強產品線並提升與歐洲航太供應鏈的整合能力。公司亦積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，未來將有助於切入高毛利的航太維修市場。