凱撒衛 擴大新品產線

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

凱撒衛（1817）董事長蕭俊祥昨（21）日在法說會中表示，沉寂四年的越南房市今年好轉，在區域市場逐步重回常軌下，對集團營運持正向看待；台灣部分，在新品「電漿滅菌廚房龍頭」擴大產品線，加上第4季新增特力屋通路下，今年營運可望維持去年高檔表現。

蕭俊祥指出，過去越南市場每年貢獻集團營收約8.5億元左右、約占年營收五成，但自2020年起因新冠疫情、政府打擊貪腐，越南房市消沉了四年，不過今年區域市場有好轉跡象，上半年挹注集團營收約3.5億元，認為下半年在產業出貨旺季帶動下，下半年營運有機會優於上半年。

蕭俊祥更以樂觀態度看待越南房市，他指出，今年區域不動產市場慢慢重回常軌，不過由於6月越南國會通過行政區合併劃分、從63個省整編為34個省，因目前尚在行政區重組過度其中，因此房市復甦腳步較慢。

不過他看好，明年越南房市有兩位數的成長力道，集團營運可望同步受惠；惟先前包括新台幣在內的亞幣幾乎都升值，越南盾卻逆勢貶值，這部分需多留意。

國內市場方面，蕭俊祥分析，去年第3季政府嚴控不動產放款水位，加上第七波信用管制措施上路，打炒房政策實施以來，房市買氣冷清，但因凱撒衛產品屬於後端消費市場，加上高房價影響，且建商省成本考量，過程中反而凸顯公司產品競爭力。

營收 房市 越南盾

