PVC被印度課反傾銷稅 華夏受輕傷 業績不看淡

華夏（1305）昨（21）日舉行法說會，該公司表示，全球最大聚氯乙烯（PVC）進口國印度8月14日發布PVC反傾銷稅（ADD）終裁，華夏被課每公噸22美元，是各國主要廠商第二低，預計最快9月末實施後可望受惠。

華夏指出，綜觀第2季PVC市場供應面變化，雖中國裝置相繼檢修，惟在新增產能投入下，使得當地開工率逐步由74% 攀升達78%。整體上半年年產出量年增3%。

反觀需求方面，因中美互課對等關稅以及房產工業持續低迷，拖累塑膠加工業，PVC期貨連跌，中國廠商為了庫存去化，加大海外傾銷，其上半年出口量較去年同期成長44%，使得包括華夏在內的東北亞PVC廠們，大多減量保價，藉以降低虧損。

華夏上半年的氯乙烯（VCM）、PVC銷量為15.7萬噸，比去年同期減少9,000公噸；PVC製品銷量也減少5,000公噸、達1.5 萬噸，波及營運表現，上半年營收51.2億元，年減14.3%；上半年淨損6.74億元，相較去年同期獲利6,272萬元，由盈轉虧，上半年每股淨損1.16元。

華夏進一步指出，印度去年10月發布初裁，擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收ADD反傾銷稅，但因為諸多因素，遲遲未實行，惟8月14日印度已發布ADD終裁，按規定90天內開始執行，依往例研判，最快可於9月末實施，對此，公司正面看待。

主要是此次印度ADD反傾銷稅，中國和美國稅率最高，中國業者約介於每噸122美元至177美元，美國業者從72美元到174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55至78美元，台灣業者稅率算是相對偏低，介於22美元至57美元。

其中，華夏被課的稅是22美元，僅次於韓國韓華，為各國主要廠商中第二低，有利於華夏產品銷往印度。

華夏認為，9月印度雨季結束進入傳統旺季，加上印度ADD反傾銷稅實施，可為華夏帶來需求反轉。