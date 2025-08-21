美喆財報／上半年受匯損影響稅後純益約0.18億元、年減72% EPS 0.23元

石塑地板製造業者美喆-KY（8466）21日公布2025年上半年合併營收達17.2億元、年增3.89%，營業利益達0.8億元、年增2.33%，稅後純益約達0.18億元、年減72.7%，每股純益達0.23元、低於去年同期每股1元表現。

美喆-KY指出，雖然旗下LVT、SPC石塑地磚訂單出貨表現維持一定水準，但因先前新台幣升值影響，業外產生匯兌損失0.45億元，以致上半年獲利受到影響；不過若排除業外匯兌損失、還原上半年每股稅後純益(EPS)達0.63元。

美喆-KY表示，台南廠自去年啟動產能重整與製程優化以來，針對關鍵產線瓶頸持續推行精進作業，同時深化員工專業技能訓練，整體效益已逐步顯現，不僅產品品質、整體產線稼動率提升，更縮短訂單交期，有效強化市場接單彈性與客戶滿意度。

展望2025年下半年，美喆-KY分析，接下來除了持續強化與既有客戶的合作深度、提升訂單穩定度外，亦觀察到歐美國家客戶下單力道逐步回穩，有助整體營運動能表現。

另一方面，美喆-KY表示，集團仍積極拓展新市場與新客源，以及推進北美新客戶產品送樣作業，整體營運表現朝正向發展。