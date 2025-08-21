凱撒衛法說會／董座蕭俊祥：越南市場好起來了 下半年可望優於上半年

凱撒衛（1817）董事長蕭俊祥21日在法說會中表示，過去越南市場每年貢獻集團營收約8.5億元左右、約占年營收五成，但自2020年起因新冠疫情、政府打擊貪腐，越南房市消沉了四年，不過今年區域市場有好轉跡象，上半年挹注集團營收約3.5億元，認為下半年在產業出貨旺季帶動下，下半年營運有機會優於上半年。

凱撒衛今年上半年營收達12.88億元，與去年同期12.98億元相差不大，毛利率達36%、優於去年同期約1個百分點，營業利益約達1.5億元、年減8%，稅後純益達1.12億元、年減24.3%，每股純益1.54元、低於去年同期每股2.05元。

國內市場方面，蕭俊祥指出，去年第3季政府嚴控不動產放款水位，加上第七波信用管制措施上路，打炒房政策實施以來，房市買氣冷清，但因凱撒衛產品屬於後端消費市場，加上高房價影響，且建商省成本考量，過程中反而凸顯公司產品競爭力。

另外，蕭俊祥分析，凱撒衛利基型新品「電漿滅菌廚房龍頭」現正擴增檯上型（壁埋式）產品線，相關系列產品初期銷售將以國內為主，在銷售和產品售後服務穩定後，將開始轉攻外銷市場，首個目標就是越南，看好未來新品穩定進攻國內外市場後，將是挹注營運的另一個利器。