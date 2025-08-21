寒舍法說會／董事長蔡伯翰：看好下半年連假利多 力拚營運再創高峰

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寒舍21日法說會由董事長蔡伯翰主持。寒舍／提供
寒舍（2739）21日召開法人說明會。董事長蔡伯翰指出，上半年營運動能強勁，營收創歷史新高的主要動能來自集團兩大主力飯店，台北喜來登與台北寒舍艾美上半年的「平均住房率」均已超越疫情前，「平均房價」方面，目前喜來登已回到疫情前水準，艾美則超越2019年，另外，寒居酒店住房率亦逐年提升，整體營運展現穩健向上的趨勢，全年營運有望再創高峰。

展望後市，蔡伯翰認為謹慎樂觀，主要是下半年適逢中秋、國慶與耶誕跨年等節慶旺季，加上政府新增國定假日連假帶來的利多，以及 ITF 國際旅展的業績挹注，預期住房與餐飲需求將同步擴增。

寒舍也將透過 AI 科技應用與多元徵才策略，逐步紓解人力缺口，同時積極推動豐富的行銷專案，掌握市場契機，並優化餐飲服務、拓展通路商品，打造差異化競爭優勢，多管齊下，以因應關稅、通膨等外部挑戰。

寒舍餐旅上半年營收達25.98億元，年增3.71%，稅後淨利為0.97億元，年減81.31%，每股盈餘1.06元。寒舍說明，上半年稅後淨利雖較去年同期下滑，主因去年同期金融資產評價利益墊高比較基期，且今年以來全球股市震盪，導致金融資產評價出現未實現損失，影響帳面獲利，惟核心本業仍有穩健動能，營運體質維持良好。

面對通膨與關稅挑戰，寒舍近年積極發展通路商品，已有多樣產品進入美式大賣場、連鎖超市及超商販售，業績逐步上揚並進一步提高品牌能見度，整體布局與核心業務相輔相成，強化營收成長基礎。

在數位轉型方面，持續導入AI智慧科技以提升作業效率與顧客體驗，並搭配多元徵才以紓解缺工壓力，台北寒舍艾美酒店與礁溪寒沐酒店客房已配置智能音箱，賓客可透過語音控制燈光、空調與影音設備並即時查詢館內資訊。集團旗下的飯店亦備有掃地機器人協助清潔公共區域，有效減輕基層人力負擔並確保服務品質。

同時，台北喜來登LINE平台已導入AI智能客服，支援多國語言並提供24小時即時回應，進一步強化顧客互動。而在行銷方面，持續推廣「寒舍生活 App」，透過會員專屬優惠提升黏著度，自上線以來會員數已突破13萬。

寒舍表示，國際型飯店受惠於外國商務與企業客戶回流，加上萬豪會員支持，持續鞏固高端市場，自有品牌寒居酒店則透過OTA平台預計吸引更多香港、日本及國內自由行旅客，成功切入中高階市場，而礁溪寒沐酒店將強化高端溫泉度假飯店的定位，結合在地文化與奢華服務，持續搶攻國旅客源。

未來集團將繼續優化行銷專案，發揮品牌互補效應，推動住房率穩健成長。同時，下半年為餐飲旺季，集團將推出米其林客座、跨界聯名與節慶商品，搭配國際旅展的加持，可望全方位提升營收動能。

