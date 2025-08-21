新纖法說會／cr-PET 擴大出貨 電子級雙氧水明年產能倍增

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）總經理歐金達21日表示，今年上半年尤其是第2季有許多的不利因素造成業績下滑，包括中國大陸產品以不合理的價格做傾銷、海運價格高漲、關稅造成客戶下單觀望，以及台幣升值壓縮獲利表現，目前看來，這些不利因素皆逐漸去化，僅剩下大陸低價傾銷的威脅仍在，因此看下半年營運可望朝好的方向前進。

新纖下午舉辦法說會，歐金達表示，上半年影響營運的不利因素已有明顯改善。包括海運費用已回落至較合理水準，對成本壓力的影響減輕；關稅問題也已底定，客戶下單態度逐漸回復正常；匯率在先前台幣急升後，近期已有所回貶，使整體波動趨於穩定。至於中國大陸的傾銷，則以技術門檻較高的cr-PET產品因應，以避開大陸競爭紅海。

目前新纖的化學回收（cr-PET）泰新酯粒產品已陸續推動認證並已開始放量，陸續開發出各種回收添加比例。同時這個Recycle材料應用不侷限在包材上，更已擴及工業、光學薄膜等領域的應用。新纖表示，目前泰新廠稼動率維持在八成以上，已取得美國FDA認證，看好明年美國的銷售將增加，預計第4季將取得日本與泰國認證，同時新增歐洲市場，並已開始推進在歐洲市場的認證。泰新廠的年產能約21萬噸，其中cr-PET約7萬噸。

市場亦關注新纖與比利時化學公司蘇威集團（Solvay）合資的新碩先進化工，所生產的電子級雙氧水最新進展。新纖表示，雙氧水去年已拿到認證，目前少量出貨，產能利用率在五成以下，但看好後市需求，年底將投資第二條產線，預估明年產能將倍增，並將帶來較顯著的成長。

