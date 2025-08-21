新纖：主要利空因素消除 下半年往好的方向走

新纖今天舉行法人說明會，總經理歐金達表示，今年上半年受到多重利空夾擊，但目前關稅底定、匯率回穩、運費下降，幾個主要利空因素消除，看好下半年往好的方向邁進。

新纖第2季歸屬母公司淨損新台幣1.08億元，較去年同期獲利4.41億元由盈轉虧，單季每股淨損0.07元，為2015年第4季以來首見單季虧損。新纖上半年營收201.03億元，年減10.3%；歸屬母公司淨利2.88億元，年減63.7%，每股稅後純益0.18元。

歐金達今天說明，新纖上半年營運不如預期，主要受到4大利空夾擊。包括中國內卷嚴重，不合理的低價傾銷；5月新台幣急升，帶來嚴重匯率衝擊；4月初美國宣布對等關稅，客戶觀望不敢進貨；以及關稅暫緩期間搶出貨，帶動運費狂飆，歐金達說，5月出口到美國的運價，甚至比4月底拉高3倍。

歐金達表示，除了中國低價傾銷外，幾個利空因素已淡化或消除，包括關稅底定，客戶下單恢復正常；新台幣匯率最近出現回貶；海運費用也下降回到合理位置。整體而言，他看好「下半年正往好的方向邁進」。

至於面對中國低價傾銷，新纖盡量以市場區隔因應，前兩年在泰國投資設立泰新廠，主要生產環保的再生聚酯（r-PET）。歐金達強調，這一塊受中國傾銷影響相對較小。

歐金達表示，包括可口可樂、雀巢，日本SUNTORY、KIRIN、Asahi等國際飲料大廠，都已提出到2025年或2030年的r-PET使用量目標，未來需求明確。

新纖泰新廠目前稼動率約8成，已拿到美國FDA認證，日本、泰國的食品級認證也預計第4季可望拿到，將有助出貨增加。

另外，新纖積極朝多角化發展，2022年得標「幼獅青年創業村暨智慧製造園區」案，取得50年地上權，目前正在興建中，擬打造北部最大的智慧無人載具中心，集生產、研發、試飛、考照等功能於一身，引發市場利多聯想。今天面對法人追問，歐金達表示，新光主要是提供場域，本身不做無人機。

新纖近期股價表現強勢，短短半個月不到，從12.55元低檔起漲，19日盤中最高衝上19.2元，波段漲幅超過5成；隨後自高點震盪回落，今天終場小漲0.15元，收在16.6元。