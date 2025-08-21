台塑四寶大復活！中國出手整頓石化產能 台化漲停領攻

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑四寶。（本報系資料庫）
據外媒報導，北京當局計畫對石化產業實施調控政策，市場認為此舉有望改善產業結構、減少價格競爭，塑化族群21日聞訊量價齊揚。盤中，台塑四寶由台化（1326）衝上漲停30.9元鎖死領軍走高，台塑化（6505）大漲逾8%、台塑（1301）漲逾6%、南亞（1303）漲逾3%，並帶動台聚（1304）、台達化（1309）、華夏（1305）、國喬（1312）等齊漲逾5%，成為今日台股反彈強力助攻手。

外媒指出，中國政府針對石油和煉油產業即將面臨產能過剩的壓力，計劃淘汰小規模落後產能，推動老舊設施升級改造，同時加大投資向高附加價值的先進材料領域。這一系列政策措施最快將於9月正式推出，目標明確是解決產能過剩、優化產業結構，促進產業轉型升級。市場普遍認為此舉將有助於改善石化產業生態，進一步緩解供需失衡。

不過，台塑化對此表示，中國政策就整體產業供需而言是好事，但仍需看中國實際上的產能變化，至於需求端則要關注美國為主的經濟發展，紓解石化市場供應過剩問題。由於台灣石化業外銷比率高達六成，特別關切中國市場動態，尤其中國規劃至2030年將把乙烯產能自5,500萬噸擴至8,800萬噸，對產業格局影響深遠。

整體而言，台塑集團持續轉向高階電子材料以及新能源材料領域的戰略方向，以及近期在企業治理及經營權分治上的進展，加上中國政策的助力，形成市場對台塑四寶將迎來新局的預期樂觀。

北京 石油 台股 台塑化 台塑集團

