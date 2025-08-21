股價短期回升 群益投顧：中鋼股價淨值比已在低檔

群益投顧指出，鋼鐵下游需求長期展望偏弱仍將對中鋼（2002）獲利帶來壓力，但短期鋼價回升，預期中鋼2025年可望維持微幅獲利的水準，目前股價淨值比（PBR）約一倍相對已在低檔合理位置，因此維持中鋼的投資建議為Trading Buy。

群益投顧表示，中國大陸推動反內捲及為降低空污，在十一國慶前減產的政策，已經有效推動亞洲市場的鋼鐵價格止跌而上漲。隨大陸寶鋼及越南鋼廠調漲售價後，中鋼也調漲9月的內銷盤價，六大鋼品每噸平均上漲500~600元。從原料價格來看，目前鐵礦砂價格一噸約102美元，7月初因市場期待大陸基建重啟而拉升原料價格，已經出現回跌。市場需求不佳是原料價格偏弱的主要原因，不利大部份鋼鐵廠獲利。

但需留意金九銀十旺季已接近，原料價格近日已由漲轉跌，市場熱情可能逐漸衰退。

美國8月中旬再度公告將鋼鋁關稅適用範圍放寬，鋼鋁關稅50%的範圍擴大到407項關連鋼材，但對鋼市的主要影響在上一波關稅升至50%時，即已反應，再增加的課稅項目對鋼鐵產業影響有限，反而將對未來的通膨影響較大。

外在環境來看，美國今年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價上揚，有利於部份以美國市場為主的業者。