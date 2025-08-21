快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

三商家購 三招轉型

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

三商家購（2945）昨（20）日舉行法說會，三商家購表示，未來將聚焦三大轉型戰略，包括電子價卡全面導入、加盟占比提升、自有品牌差異化經營，並透過多元店型布局與加盟體系拓展，強化市場競爭力。

三商家購表示，於7月底前已完成全台門市電子價卡導入，能即時同步價格與促銷資訊、減少人工作業錯誤，同時為動態定價與精準行銷奠定基礎，成為智慧零售的重要節點。三商家購將以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級。

多元店型方面，三商家購表示，截至8月，旗下「寵物好事」店中店已突破50家門市，商品涵蓋飼料、零食、罐頭、玩具等多元品項，切入高速成長的寵物經濟市場，帶動門市服務能量與消費族群的拓展。

寵物 商品 法說會

美食 上半年EPS 1.83元

美食-KY（2723）昨（20）日公告上半年財報，營業利益5.94億元，年增4.6%，稅後純益3.29億元，年增38.5...

