六福松江南京商辦 上梁

六福（2705）積極擴大資產布局策略，邁入下一個里程碑，位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓昨（20）日舉行上梁典禮，預計2026年第2季完工，以酒店式頂級綠商辦結合酒店式物管，將成松江南京商圈新樓王。

六福旅遊集團總裁賴振融表示，除興建工程，已進行樓層規劃，部分樓層將提供高樓景觀餐廳、宴會及私廚服務，重現六福皇宮六星級的高端餐飲。目前有外商、科技業，及有企業總部需求的高端品牌積極洽談中。

賴振融表示，市場上具ESG認證頂級A辦供給稀缺且剛需持續增強，松江南京商辦租金及交易量顯著提升，根據台北市地政局公布去年度主要辦公商圈商辦租賃交易量，松江南京商圈不僅高居榜首，且近五年漲幅租金漲幅高達15%。