momo中區物流中心 上梁

台灣電商龍頭富邦媒（8454）位於彰化和美的momo「中區物流中心」昨（20）日舉行上梁典禮，總經理谷元宏表示，中區物流中心是momo強化平台競爭力的重要布局，總投資金額約76億元，預計2027年啟用，為momo歷來規模最大、資本支出最高的物流據點。

中區物流中心完工後，商品庫容將突破百萬件，整體庫存能量可望提升約20%，進一步強化供應鏈韌性與出貨彈性。

momo持續推動智慧物流升級，展現對零售市場長期成長與服務品質提升的高度承諾。中區物流中心未來將與北區、南區據點串聯，形成涵蓋全台的短鏈物流網絡。在原有雙北、基隆、桃園實現當日配達的基礎上，進一步擴展至新竹、台中、台南、高雄等區域，全面升級台灣西半部的即時配送能力，達到「當日下單、當日到貨」目標。

momo中區物流中心導入多項自動化設備，包括高速作業的棧板式自動儲存取系統、無人導引車（AGV）、一體成型箱包裝系統與高速分揀機等，全面提升倉儲效率與出貨精準度，強化從入庫到配送的履約品質。