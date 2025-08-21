勝一 下半年業績會更好

溶劑大廠勝一（1773）昨（20）日舉行法說會，該公司表示，隨著第3季進入電子級產品的出貨旺季，力拚下半年營運比上半年更好；同時，公司正建設兩座先進工廠，陸續量產後，預期可新增約50億元產值。

勝一表示，這幾年來隨著半導體跟電子產業的應用增加，該公司營收和獲利都有穩定成長。

以上市17年來看，年營收從當初的60億元一路到80億元，現已超過100億元；獲利方面，則是從7億元到14億元，現正朝20億元邁進。

就營收結構，目前約有70%的營收來自電子級溶劑，主要運用在晶圓的清洗、洗邊、封裝，還有部分的蝕刻製程。

其中，在製程上，先進製程占40%，成熟製程占30%；在應用市場上，半導體占55%，面板占15%。

隨著半導體製程的演進，勝一產品的品質也不斷被客戶肯定。在電子級溶劑這個領域，勝一是站在世界第一的位置。影響所及，在電子級產品客戶拉貨平穩增量下，為公司營運注入穩定成長動能。

以第2季為例，第2季營收為28.5億元，相較去年同期的26.37億元，增加8.1%，挹注單季獲利達4.78億元，比去年同期的4.62億元成長3.5%，每股純益為1.59元；累計今年上半年稅後純益為9.53億元，比去年同期的8.62億元，增加10.5%，每股純益3.18元。