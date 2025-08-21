快訊

台船承攬風電工程完工

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）轉投資的台船環海風電工程昨（20）日宣布，繼今年6月完成海龍離岸風電計畫219座基樁安裝工程後，接續完成套管式水下基礎安裝進度，迄今共計73座水下基礎項目提前全數完工，將可為母公司獲利加持。

台船環海表示，海龍離岸風電計畫為台船環海迄今承攬規模最大的離岸風場專案，風場總裝置容量超過1GW；其水下基礎構件體積與重量也是目前台灣風場最大，專案位於具挑戰性的台灣海峽水域，需綜合考量天氣窗口、海象條件及颱風風險。

台船環海於2022年與該計畫簽訂合約，承攬基樁、套管式水下基礎、海上變電站及風機運輸與安裝等全方位海事工程服務，並於2024年正式執行安裝作業。憑藉嚴謹的專案管理與團隊默契，堅守安全至上理念，掌控各項風險並克服重重挑戰，確保工程如期如質完成。

台船 離岸風電

