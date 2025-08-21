快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

強信 上半年EPS 1.47元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

強信-ky（4560）昨（20）日公布第2季財報，第2季稅後純益0.38億元，年增5%，每股純益0.55元；上半年稅後純益1億元，年增88.6%，每股純益1.47元。

法人指出，強信營運表現穩定，隨著產業景氣回升，獲利有望持續提升；同時，公司在技術研發及客製化服務上的優勢，也使其在市場中具備競爭力。

強信日前表示，自動化設備為公司今年主推展品，製作支持一人單機或一人多機工序的自動化設備，提供給終端成衣廠作為周邊縫紉設備生產線，使其降低用工人數及生產成本，未來將朝透過單序或多序縫製工序的單元自動化設備組合而成的縫製生產線發展，與成衣廠戰略合作，對特殊性產品設計縫製設備或設計縫製自動化生產線。

中國市場約占強信八成營收，強信日前表示，預計在經濟消費需求回升、補庫潛力釋放的雙向拉動下，中國縫製機械行業產銷有望在今年全年保持明顯增長。在政策支持下，2025年中國服裝行業也有望迎來回暖及增長態勢，期盼能維持營收與獲利的穩定和成長。

