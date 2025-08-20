快訊

每天一杯「熱」咖啡 恐增加罹食道癌風險…專家曝最理想飲用溫度

火速切割？郭智輝稱「已討論匯價回到31元」 央行發聲明澄清

桃機首宗！夾帶毒品遭查獲 犯嫌企圖逃跑還揮拳毆打海關

中再保財報／上半年稅後純益達81億元 每股盈餘1.01元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中再保（2851）於20日召開董事會，通過2025年上半年財務報告，並經審計委員會審議通過。報告期自114年1月1日至114年6月30日止，揭示公司穩健經營成果，稅後純益達新台幣81億1,233萬元，每股純益為1.01元。

依據最新財報揭露，中再保今年上半年累計營業收入達100億5,241萬元，營業利益為9億5,714萬元，稅前純益為9億5,774萬元，整體營運表現持續穩定成長。其中，歸屬於母公司業主的純益亦為81億1,233萬元，反映公司核心獲利能力良好。

截至6月底止，公司總資產為575億4,197萬元，總負債為386億3,352萬元，歸屬於母公司業主之權益為189億零845萬元，財務結構穩健。

財報 新台幣

延伸閱讀

超出市場預期 百度Q2財報淨利潤年增35%

櫃買二族群 下周秀業績

大數字／AI 助威 製造業營業利益勁揚

Appier 財報／第2季營收、毛利、營業利益創新高 獲利能力持續攀升

相關新聞

國精化7月 EPS 0.2元

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公告自結7月財務數字，單月稅前盈餘0.27...

神隆搶攻高價值產品

神隆（1789）昨（19）日召開線上法說會，在自有製劑布局上，聚焦高價值藥械組合產品，瞄準癌症、血液、代謝、中樞神經等領...

光隆訂單回穩 持續擴產

光隆訂單回穩、持續擴產。戶外機能服大廠光隆（8916）昨（19）日召開法說會，董事長詹賀博表示，目前訂單能見度達年底，9...

老闆娘賣股又一樁！台玻總裁林伯實夫人徐莉玲 申報轉讓持股400張

近日股價飆漲的台玻（1802），19日台玻總裁林伯實夫人徐莉玲、向證交所申報事前轉讓交易，將在8月22日至9月21日、在...

中鼎第2季財報 轉虧為盈

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎有望走出陰霾，據昨（14）日中鼎半年報顯示，公司單季營運因無須再先行提列虧損下，...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。