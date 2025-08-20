中再保財報／上半年稅後純益達81億元 每股盈餘1.01元
中再保（2851）於20日召開董事會，通過2025年上半年財務報告，並經審計委員會審議通過。報告期自114年1月1日至114年6月30日止，揭示公司穩健經營成果，稅後純益達新台幣81億1,233萬元，每股純益為1.01元。
依據最新財報揭露，中再保今年上半年累計營業收入達100億5,241萬元，營業利益為9億5,714萬元，稅前純益為9億5,774萬元，整體營運表現持續穩定成長。其中，歸屬於母公司業主的純益亦為81億1,233萬元，反映公司核心獲利能力良好。
截至6月底止，公司總資產為575億4,197萬元，總負債為386億3,352萬元，歸屬於母公司業主之權益為189億零845萬元，財務結構穩健。
