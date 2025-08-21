快訊

中鋼、中鴻9月接單 超目標

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供

鋼市穩定向上，中鋼（2002）、中鴻9月接單量優於目標值，隨著台灣、大陸、東南亞等重點鋼廠陸續調漲鋼價，原本矇矓的鋼市，能見度轉為清晰，有望迎接傳統鋼鐵產業「金9銀10」，市況緩步走揚。

中鴻專家表示，鋼界關注美國將鋼鋁關稅50%的範圍擴大到407項關連鋼材，但實務上前波鋼市已受打擊，再增加項目其實影響有限，因為「死豬已不怕開水燙」，倒是目前國內需求走強，是短期可以把握的重點。

由於中鋼與中鴻9月盤價熱軋底材每公噸同步漲600元，但市場並未因漲價怯步，中鋼與中鴻初步收單結果，都優於目標值，凸顯「中下游客戶開始動起來」。

中鋼專家說，國際鋼鐵貿易是相當成熟的產業生態，早期一次可以看透半年、三季，但隨著全球鋼鐵產能過剩，加上地緣政治效應影響地緣經濟發展，國際鋼市變得深不可測，連權威機構都「跌到滿地找眼鏡碎片」，近二年來能預測到一個月以後的市場變化就算很厲害。

但這波情況轉向穩定，中鋼、中鴻、燁輝等專業廠陸續調漲鋼價，大陸與東南亞漲幅擴大，結合上游鐵礦砂與冶金煤行情硬挺，再配合下游各國基建需求釋出，產業上下游任督二脈暢通，鋼鐵行情有望走一波多頭，「能見度擴大到二個月以上」，屆時有望銜接第4季傳統鋼鐵產業旺季到來，呈現新一輪榮景。

以最新商情為例，根據大陸鋼協（CISA）統計顯示，大陸熱軋底材價格刷新今年新高。上海期貨交易所10月交割的熱軋期貨大漲至每公噸人民幣3,500元以上，漲幅擴大。

隨著大陸鋼價呈現連續上揚走勢，主要鋼廠開始調漲出口報價，熱軋回到每公噸500美元以上，大陸龍頭廠寶鋼即將公布的9月馬口鐵（鍍錫板）出廠價格若實際調漲，鋼市漲勢有望延續至秋季需求旺季。

中鋼專家表示，大陸這波鋼價上漲主要反映市場對限產落實的預期，接下來要關注的是重點大型鋼廠的粗鋼產量是否呈增長態勢，未來需要繼續維持在明確減產措施的軌道上不可偏離，否則市場可能還是會憂心鋼價將再度回落。

