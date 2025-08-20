三商家購法說會／三策略拚轉型 第4季將開「電子價卡應用示範店」

三商家購（2945）財務長劉晏秀20日表示，公司將聚焦三大轉型戰略，包括電子價卡全面導入、加盟占比提升、自有品牌差異化經營，並預計第4季將推出「電子價卡應用示範店」，啟動動態定價與數據驅動行銷應用，讓價格策略更即時、顧客體驗更個人化。

三商家購今日召開法說會，公司表示，將持續以AI賦能優化營運效率，並透過多元店型布局與加盟體系拓展，強化市場競爭力。在智慧零售方面，三商家購於今年7月底前已完成全台門市電子價卡導入，能即時同步價格與促銷資訊、減少人工作業錯誤，同時為動態定價與精準行銷奠定基礎，成為智慧零售的重要節點。同時，公司以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級，並深化與供應商的數據協作。

三商家購也持續發展多元店型，今年8月「寵物好事」店中店已突破50家門市，商品涵蓋飼料、零食、罐頭、玩具等多元品項，切入高速成長的寵物經濟市場，帶動門市服務能量與消費族群的拓展。

在加盟拓展方面，全分潤制度推進後，截至6月底加盟比例已達30.87%，較2023年底的22.29%明顯成長。三商家購透過與加盟主共享更多利潤，提升合作穩定性與經營意願。同時，美廉社亦推出複數加盟、中高齡專案等多元優惠方案，透過讓利機制，協助加盟主在資金與人力資源運用上更具彈性，帶動加盟比例持續提升。

展望後市，三商家購表示，將持續推進以差異化商品為核心的店型，聚焦自有品牌、進口商品與特色選品，以鞏固定位，並發揮「巷口經濟學」的在地價值，深化與消費者的生活連結。