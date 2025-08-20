三商家購法說會／三策略拚轉型 第4季將開「電子價卡應用示範店」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）財務長劉晏秀20日表示，公司將聚焦三大轉型戰略，包括電子價卡全面導入、加盟占比提升、自有品牌差異化經營，並預計第4季將推出「電子價卡應用示範店」，啟動動態定價與數據驅動行銷應用，讓價格策略更即時、顧客體驗更個人化。

三商家購今日召開法說會，公司表示，將持續以AI賦能優化營運效率，並透過多元店型布局與加盟體系拓展，強化市場競爭力。在智慧零售方面，三商家購於今年7月底前已完成全台門市電子價卡導入，能即時同步價格與促銷資訊、減少人工作業錯誤，同時為動態定價與精準行銷奠定基礎，成為智慧零售的重要節點。同時，公司以電子價卡為核心，串聯POS、商品管理、AIoT、CRM與供應鏈系統，全面推動門市智慧化升級，並深化與供應商的數據協作。

三商家購也持續發展多元店型，今年8月「寵物好事」店中店已突破50家門市，商品涵蓋飼料、零食、罐頭、玩具等多元品項，切入高速成長的寵物經濟市場，帶動門市服務能量與消費族群的拓展。

在加盟拓展方面，全分潤制度推進後，截至6月底加盟比例已達30.87%，較2023年底的22.29%明顯成長。三商家購透過與加盟主共享更多利潤，提升合作穩定性與經營意願。同時，美廉社亦推出複數加盟、中高齡專案等多元優惠方案，透過讓利機制，協助加盟主在資金與人力資源運用上更具彈性，帶動加盟比例持續提升。

展望後市，三商家購表示，將持續推進以差異化商品為核心的店型，聚焦自有品牌、進口商品與特色選品，以鞏固定位，並發揮「巷口經濟學」的在地價值，深化與消費者的生活連結。

商品 寵物 消費

延伸閱讀

從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

陸「小巨人」企業 經濟增長新動能

高雄民生醫院管理失當評鑑降等 中山、台大伸援進駐輔導拚轉型升級　

相關新聞

國精化7月 EPS 0.2元

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（19）日公告自結7月財務數字，單月稅前盈餘0.27...

神隆搶攻高價值產品

神隆（1789）昨（19）日召開線上法說會，在自有製劑布局上，聚焦高價值藥械組合產品，瞄準癌症、血液、代謝、中樞神經等領...

光隆訂單回穩 持續擴產

光隆訂單回穩、持續擴產。戶外機能服大廠光隆（8916）昨（19）日召開法說會，董事長詹賀博表示，目前訂單能見度達年底，9...

老闆娘賣股又一樁！台玻總裁林伯實夫人徐莉玲 申報轉讓持股400張

近日股價飆漲的台玻（1802），19日台玻總裁林伯實夫人徐莉玲、向證交所申報事前轉讓交易，將在8月22日至9月21日、在...

中鼎第2季財報 轉虧為盈

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎有望走出陰霾，據昨（14）日中鼎半年報顯示，公司單季營運因無須再先行提列虧損下，...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。