美食財報／無懼匯率逆風、第2季獲利年增五成 下半年美國持續展店

美食-KY（2723）20日公告上半年財報，營收94.53億元，年增1.36%，營業利益5.94億元，年增4.6%，稅後純益3.29億元，年增38.5%，每股純益1.83元。美食-KY表示，今年下半年美國市場可望開出超過五間全新門市，明年美國店數更有機會突破100間的門檻，將持續貢獻營收成長動能。

美食-KY第2季營收46.21億元，年減1.3%，稅後純益1.2億元，年增53.0%，單季每股純益0.65元。公司表示，由於超過八成業務來自海外市場，隨著新台幣第2季累計升值逾10%，帳面上的營收被壓縮，因此不如去年同期。但是獲利能力，受惠美國、台灣市場穩健成長，獲利結構改善，帶動毛利率、營利率雙雙較去年同期提升。

分析各個主要市場的表現，美國市場第2季貢獻營收新台幣22億元，成長9.6%，占合併營收比重上升至49%；若排除新台幣升值因素、以當地貨幣來看，連續14個季度繳出雙位數的年增率。

台灣市場則受惠產品創新策略穩定發酵，連續三個季度較去年同期成長，占合併營收比重略增至16%。大陸市場受到連續七個季度通貨緊縮以及人民幣貶值的影響，合併營收較去年同期減少14%，占合併營收比重降低至36%。

美食-KY中長期策略明確，選在獲利率最高、成長空間最大的美國市場加碼投資，帶動獲利結構持續改善；儘管合併營收受到匯率影響年減，毛利率反而攀升至四年以來的同期新高，營利率也逆勢成長。

展望下半年，公司表示，美國營收占比可望叩關50%門檻，推升獲利回升的力道將持續加強；而大陸當局也有機會透過反內卷政策，帶動民生消費有感復甦，並加速當地營收止跌回升的腳步。

至於快速發展的美國市場，今年前七月當地業績持續看到雙位數成長，來客數也持續增加。門市拓展方面，上半年已經陸續進軍紐約、紐澤西、伊利諾州三個全新市場，大有斬獲；七月份營運版圖更延伸至堪薩斯州，開出當地首間門市，快速拓展美國中西部市場。