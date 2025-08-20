裕融法說會／在菲律賓取得保代執照、馬來西亞的 money lending 業務

裕融（9941）20日法說會，公司表示裕融今年在5、6、7月陸續在東南亞菲律賓、馬來西亞陸續取得保代執照，業務還需要時間提升業績量，未來一兩年會針對保代、money lending業做大，並考量跨出首都圈，如檳城，擴大業績量。

裕融在太陽光電案場容量已達100MW、儲能案場容量110mw，今年下半年到明年年底，每年會是20-30MW光電容量新增。儲能將視市場需求是否提升、也就是台電需求量是否有擴充，再決定是否增加表前儲能容量。 電力綠能相關業務對於裕融的營收貢獻，上半年能源合計營收約是5億左右。

台灣消金和企金，消金已經歷經資產品質風控兩年，預期金額往下走，消金會繼續朝這個方向，企金過往是保守態度、相對理想的狀態。貨幣升值對中小企業影響越來越大。裕融在第1季對台灣中小企業有討論，預期會有未來影響，但因為已提早做準備，影響不會那麼大。中國大陸目前有稍稍改善，以中長期看待仍會保守風控，資產結構占比不到10%且陸續遞減。

至於放款的部分，裕融上半年已經持平且有不錯成長，下半年還是會審慎看待，將持續觀察政府對中小企業的支持度，9月若有機會降息，租賃公司將是利多。