裕隆法說會／總座許國興：希望政策早日確定 能源事業為未來成長動能

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆（2201）公司20日法說會，裕隆公司總經理許國興表示，上半年台灣新車市場領牌數 19.9 萬台，年減 14%。5 月後衰退幅度擴大超過 20%，電動車銷售下滑近三成，燃油車也承壓，整體市場需求轉弱主要是受到關稅與貨物稅未明影響，並非受市場與景氣影響，希望政府早日確定。

至於未來調降汽車關稅對車市影響，許國興認為，若政府同時調降台灣未產製零件關稅等相關合理措施，裕隆仍可維持一定競爭力。此外裕隆在整體通路與經銷商與服務體系優勢，接任何進口車品牌銷售都相當好的資源，裕隆集團將會積極爭取更多的可能。

對於裕隆的未來發展，許國興宣示未來裕隆將以雙核（整車製造與能源發展）、三翼（資產開發、通路服務與海外事業）為發展策略，亦即能源發展將成為調配因整車市場縮源的重要方向。

許國興在回答法人提問有關關稅調降對公司造成的衝擊時表示，現有的環境下，調降汽車進口關稅勢必對未來生產製造產生衝擊，裕融採取的對策包括：1.建立最適化營運規模，把生產能力控制在最有效率運營，保有利潤永續發展，尤其裕隆長期具備少量多樣彈性機制且訓練有素在地員工，再加上完整供應鏈體系凸顯生產製造性，都是面對未來市場轉變的有利條件。

2. 尋找新的代工機會，共同提昇國產生的競爭。3. 能源事業有相當大的投入，三義發電容量已大於三義廠使用電量。包括裕隆儲能再加上子公司新鑫在表前儲能儲能建設1M有並聯效益，獲利穩建。集團正擴充光儲與充儲，有助於能源事業的長期發展

4.裕隆在菲律賓有生產基地，價值不斷提昇，裕隆已啟動資產開發、能源建設與水平後服務業務開展，有機會讓海外事業有更好的發揮。

關稅 裕隆集團

