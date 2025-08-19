老闆娘賣股又一樁！台玻總裁林伯實夫人徐莉玲 申報轉讓持股400張

近日股價飆漲的台玻（1802），19日台玻總裁林伯實夫人徐莉玲、向證交所申報事前轉讓交易，將在8月22日至9月21日、在公開市場交易400張持股。

以台玻19日收盤價35.95元計算，初估可套現1,438萬元，轉讓後徐莉玲持股約2,010張、市值約7,227.2萬元。

由於市場對Low DK、Low CTE玻纖布高需求，原為獨家供應商的日東紡，在台玻玻纖布產品陸續通過客戶認證下，間接打入輝達（NVIDIA）供應鏈，晉升成為輝達概念股之一。

目前台玻已取得第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，在透過玻纖布產品、打入輝達供應鏈，也打開集團的新藍海市場下，帶動台玻7月下旬至今一波犀利漲勢。

以7月22日收盤價16.8元至8月19日波段高點、40.1元計算，短短不到一個月的時間，台玻股價大漲將近兩倍，寫下2021年9月以來波段新高價。