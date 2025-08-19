快訊

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

普丁沒在怕？歐美協調提供烏克蘭保障，俄仍持續轟炸

「領土留給我跟普亭直接談」 澤倫斯基見川普後喊話：需要額外資金

神隆法說會／持續布局製劑及委託研製業務 美國市場有三藥證申請中

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

神隆（1789）19日召開線上法說會，說明未來營運展望，公司目前在自有製劑布局上，聚焦高價值藥械組合產品，瞄準癌症、血液、代謝、中樞神經等領域，同時以美國為始進行藥證申請與銷售布局，以及延伸非美市場，如歐洲、亞洲、南美洲等，目前美國市場已有三張藥證進入審查中。

台灣市場部分，神隆也已經送出癌症藥物以及糖尿病藥物藥證申請。台灣藥證的正式送件，也為多國市場的推進奠定堅實基礎。同時將強化與戰略合作夥伴關係，積極推動改良型新藥開發。

神隆今年上半年合併營收14.3億元，年減12.86%，稅後淨利8,022.4萬元，年減62.6%，上半年每股稅後純益（EPS）0.1元。神隆表示，上半年由於自有原料藥客戶需求延遲及委託研製客戶產品銷售放緩，再加上匯損影響，造成公司營收減少並影響利潤。

不過神隆強調，持續進行產品組合優化與成本控制，助益毛利率維持穩定。但是全球政經局勢不確定性、匯率持續波動的環境下，尤其台幣兌美元大幅升值，對匯兌損益構成壓力，因此外銷業務為主的神隆營運表現確實造成一定影響。

在核心業務推進上，台灣神隆持續聚焦於自有原料藥、自有製劑與委託研製領域。自有原料藥加業務，2025上半年再新增二項癌症產品完成藥事主檔案註冊，總計已完成79項產品開發與藥事主檔案註冊，並持續優化產銷產能，彈性應對價格競爭，鞏固供應鏈地位；同時積極拓展新客戶與新市場，如中國大陸、歐洲、南美等，實現原料藥產品價值極大化。

在委託研製方面，神隆的業務團隊聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性產品等專長領域，積極透過展會展示技術優勢，爭取新藥公司合作商機；同時發揮胜肽藥物與細胞毒性產品的產能與產製實力，進一步擴增代工品項與拓展多元客戶，提供完善整合服務，持續爭取為國際藥廠在原料藥與製劑代工的合作商機。

鑒於健保署為強化國產藥品供應韌性，擴大癌症化療學名藥獎勵政策，涵蓋乳癌、腸癌、肺癌等適應症，正與台灣神隆專業鑽研產品高度重疊，台灣神隆響應政府政策積極展現專業技術優勢，布局國內藥物供應，爭取政策紅利，同時也提供台灣病友們更多元且優質的選擇。

神隆 癌症 布局 營收 法說會

相關新聞

大量7月EPS 0.8元

設備廠大量（3167）因股價波動達公布注意交易資訊標準，昨（18）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益7,100萬元，...

中鼎工程標案商機熱

中鼎（9933）董事長楊宗興昨（18）日在法說會中表示，法院通過GEH重整計劃後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認；該...

橘焱胡同、王品搶進美國

台灣餐飲集團搶攻美國市場，邁步。橘焱胡同（2761）昨（18）日宣布，旗下「開丼」品牌首度進軍北美，將以加州作為海外拓展...

豐興開平盤 終止連三漲

豐興鋼鐵（2015）昨（18）日開出新盤價，繼過去三周連續調漲後，本周選擇全面開平盤，廢鋼、鋼筋與型鋼均維持前一周水準，...

中鼎第2季財報 轉虧為盈

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎有望走出陰霾，據昨（14）日中鼎半年報顯示，公司單季營運因無須再先行提列虧損下，...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。