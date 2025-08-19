北極星癌藥進入FDA藥證實質審查 新藥族群同樂、康霈人氣最夯

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股19日再創盤中歷史新高24551.42點，但旋即賣壓出籠翻黑，電子多頭熄火。生醫族群受惠北極星藥業-KY（6550）傳出治療惡性肺間皮癌生物製劑的上市查驗登記申請(BLA)正式進入美國FDA藥證審查階段利多消息，股價跳空漲停，引爆新藥族群多頭熱情。

其中，訊映（4155）一度閃紅燈，康霈*（6919）獲三大法人聯6日買超，盤中強漲逾9%、扮演族群人氣王，昱展新藥（6785）、順藥（6535）、博晟生醫（6733）、佰研（3205）等也聯袂漲逾4%。

北極星藥業-KY公告，旗下用於治療惡性肺間皮癌生物製劑Pegargiminase上市查驗登記申請，接獲美國FDA通知，正式進入FDA藥證實質審查階段，今早股價聞訊跳空漲停、開在38.6元，一舉躍過全短均。

北極星藥業指出，惡性肺間皮癌具高度侵略性，影響肺部的間膜，主因為接觸石棉引起，預後不良，且治療選擇有限，目前惡性肺間皮癌目前的治療，以化療及免疫療法為主。

而Pegargiminase為創新型精氨酸剝奪藥物，主要干擾癌細胞的代謝，採用代謝療法搭配聯合用藥，提供另一種新穎的治療方式。

康霈日前獲納入MSCI全球指數（ACWI）成分股，吸引法人連6日買超計18992張，包括外資買超18994張、投信賣超200張、自營商買超198張，帶動股價持續向上挺升。

FDA 北極星

