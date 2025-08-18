中釉近期股價波動大 公告自結6月稅後純益約700萬元、EPS 達0.03元

中釉（1809）近期股價波動較大，公司公告最近一個月營運、6月營收達1.94億元、年減15.65%，單月稅後純益達700萬元、年減22.2%，每股純益（EPS）達0.03元。

中釉今年第2季營收達6.25億元，較去年同期6.19億元微增，單季毛利率達19.54%，優於去年同期18.97%，稅後純益達601.3萬元，較去年同期730.1萬元大減17.6%，每股純益0.04元、與去年同期相同。

中釉今年上半年營收達12億元，與去年同期12.1億元相當，單季毛利率達19.78%，優於去年同期19.32%，營業利益1,430.7萬元，較去年同期1,157.7萬元增加23.5%，稅後純益達1,476.3萬元，較去年同期2,569.1萬元減少42.5%，每股純益0.09元、低於去年同期0.15元

中釉目前旗下已有三大事業，包括陶瓷事業部、建築材料事業部、新材料事業部；新材料事業包括螢光玻璃片、電子級玻璃、全固態電池材料等三大產品，其中應用在汽車車燈的螢光玻璃片已切入中國大陸市場，目前台灣、大陸市場營收穩定成長，而韓國客戶也正送樣測試中。

法人表示，中釉後續訂單能見度有望隨著接下來電動車需求穩定成長，可望同步帶動相關事業營運有不錯成長。