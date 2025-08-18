快訊

豐興開平盤 終止連三漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興鋼鐵（2015）昨（18）日開出新盤價，繼過去三周連續調漲後，本周選擇全面開平盤，廢鋼、鋼筋與型鋼均維持前一周水準，符合市場預期；台鋼集團易昇、慶欣欣跟進，建築用鋼行情橫向整理。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情緩步走高，對鋼價形成支撐。美國大船廢鋼無新報價，日本H2廢鋼與美國貨櫃廢鋼則各自上漲5美元，分別來到每公噸315美元與310美元；澳洲鐵礦砂則小幅走高，由每公噸100.85美元升至100.95美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼平盤。廢鋼收購基價每公噸8,100元，鋼筋1.66萬元，型鋼2.38萬元。

上市鋼廠主管表示，回顧近三周豐興鋼筋累計漲幅已達每公噸1,000元，短期漲勢過快。交易商強調，近期鋼筋價格雖受國際廢鋼推升，但國內買盤縮手，需要時間消化，本周煉鋼廠開平盤應對，讓市場獲得喘息空間。

豐興 美國 鋼鐵

