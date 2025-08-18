聽新聞
橘焱胡同、王品搶進美國
台灣餐飲集團搶攻美國市場，邁步。橘焱胡同（2761）昨（18）日宣布，旗下「開丼」品牌首度進軍北美，將以加州作為海外拓展起點，未來持續評估多品牌進駐，加速推動國際化布局。
王品則透過子公司萬鮮首次參加美國亞洲美食及文化大展，展出旗下多款明星商品，搶攻國際零售通路商機。
首家美國「開丼」門市已於8月15日在洛杉磯商場美食街試營運，預計本周將正式開幕，為橘焱胡同集團首次進軍北美市場。
橘焱胡同集團目前旗下共有15個品牌、總店數60家，年底前預計再開出五家新店，其中「胡椒廚房」三家、「開丼」二家，屆時門市總數將達65家，其中，中價位品牌為主要擴張來源，顯示「中平價連鎖」已成為集團營運新動能。
