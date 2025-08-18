快訊

中鼎工程標案商機熱

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中鼎（9933）董事長楊宗興昨（18）日在法說會中表示，法院通過GEH重整計劃後，中鼎美國原本的工程款請求權已獲確認；該廠目前生質柴油廠每日煉油8,500~9,000桶，超過法院設定的8,500桶標準，符合計畫但不會擴產。

楊宗興指出，在11日美國法院通過GEH重整案後，雖然第2季無需再先行提列美國投資虧損，但第2季因有新台幣升值，加上操作衍生性商品損失，單季每股純益僅0.32元，低於去年同期每股獲利0.76元；中鼎昨收在31.95元、上漲1.5元。

楊宗興指出，8月底還有台電通霄循環電廠統包工程案將公布決標廠商，下半年陸續還有多個大型工程可望決標，目前初估未來12個月潛在商機約8,630億元，其中台灣就有4,690億元，又以電力、天然氣工程標案金額較大，中東也有2,490億元工程標案將釋出，東南亞、印度約1,170億元，而美國、墨西哥有160億元，日本也有120億元標案。

