大量8月以來股價漲幅已逾27% 公布自結7月EPS 0.8元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大量董事長王作京。記者李珣瑛／攝影
大量（3167）因近日股價漲幅大達公布注意交易資訊標準，18日應主管機關要求公告自結今年7月稅後純益7,100萬元，年增1,320%；每股稅後純益0.8元。

7月合併營收交出單月歷史新高的大量，今天股價上漲3.5元，成交量逾2.7萬張，收216元。自8月以來的12個交易日，股價震盪走高，漲幅已逾27%。

大量今年第2季合併營收12.71億元，季增50.6%，年增159.2%，來到近16季單季新高。毛利率38.86%，分別季增4.58及年增10.35個百分點，創同期史上新高。稅後純益1.75億元，季增94.6%，年增585%；每股稅後純益1.99元，雙雙改寫近12季單季新高。

大量累計今年上半年合併營收21.14億元，年增137.8%。毛利率37.03%，年增13.8個百分點。稅後純益2.65億元，年增2,687%；EPS為3.01元，雙雙來到近三年同期新高。

大量7月合併營收4.54億元，月增4.4%，年大增107.5%，刷新單月新高紀錄。累計今年前七個月合併營收25.68億元，年大增131.8%，來到史上同期次高。

