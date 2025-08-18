如興8月19日起繼續列為變更交易方法
臺灣證券交易所表示，經形式審閱國內上市公司2025年第2季財務報告，如興（4414）先前因有證交所營業細則第49條第1項第1款及第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，查如興最近二期公告申報財務報告顯示淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，核已符合同細則第49條第2項第1款規定，惟仍有同細則第49條第1項第14款情事，證交所已公告自今年8月19日起將其上市有價證券繼續列為變更交易方法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言