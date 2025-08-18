快訊

對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

雄獅衝餐飲版圖 大拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）強攻餐飲，養小金雞。旅行社龍頭雄獅旗下餐飲事業「欣食旅」，將營收目標鎖定在三年內挑戰10億元，通路規模持續拓展，明年邁入快速擴張期。

雄獅表示，欣食旅旗下品牌持續穩健成長，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期成長逾二成，明年將正式邁入快速擴張期，計畫三年內再展店12家，力拚營收倍增。

看好信義商圈辦公與健身客群商機，「欣食旅」品牌之一的「gonnaEXPRESS」已於7月25日進駐信義計畫區DREAM PLAZA商場，為該品牌第二家EXPRESS系列據點，也是欣食旅的第11間門市，進一步擴大在台北核心商圈的版圖。

「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 Good Protein, Good Produce」、「快速慢食（Slow Fast Food）」為核心理念，目前透過三大店型拓展全台市場，設有六家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的二家「gonnaEXPRESS」、及具空間設計亮點的一家「gonna+」。

看好信義計畫區為台北市指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」，以現點現做的形式，提供元氣碗（Power Bowl）、超營養碗沙拉與烤蔬菜溫沙拉等人氣品項。

營收 雄獅 餐飲

延伸閱讀

衛生紙準備好！Lisa、坂口健太郎「甜蜜擁抱畫面」美到像做夢〈Dream〉結尾藏超大顆洋蔥逼哭網

雄獅財報／上半年大賺、EPS 8.51元 創上市以來獲利新高

雄獅財報／挾台幣升值利多 上半年每股大賺8.51元、創上市以來新高

集雅社財報／上半年EPS 1.46元 進駐DREAM PLAZA強化體驗布局

相關新聞

雄獅衝餐飲版圖 大拓點

雄獅（2731）強攻餐飲，養小金雞。旅行社龍頭雄獅旗下餐飲事業「欣食旅」，將營收目標鎖定在三年內挑戰10億元，通路規模持...

國泰金22日法說 雙率及美國關稅衝擊等議題聚焦

國泰金將於22日召開第2季法說會，今年金融市場上沖下洗，身為國內第一大金控的國泰金及旗下國泰人壽，可望針對利率、匯率及美...

中鼎第2季財報 轉虧為盈

身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎有望走出陰霾，據昨（14）日中鼎半年報顯示，公司單季營運因無須再先行提列虧損下，...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。