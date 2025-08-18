雄獅衝餐飲版圖 大拓點

雄獅（2731）強攻餐飲，養小金雞。旅行社龍頭雄獅旗下餐飲事業「欣食旅」，將營收目標鎖定在三年內挑戰10億元，通路規模持續拓展，明年邁入快速擴張期。

雄獅表示，欣食旅旗下品牌持續穩健成長，2025年營收目標為5億元，今年上半年營收較去年同期成長逾二成，明年將正式邁入快速擴張期，計畫三年內再展店12家，力拚營收倍增。

看好信義商圈辦公與健身客群商機，「欣食旅」品牌之一的「gonnaEXPRESS」已於7月25日進駐信義計畫區DREAM PLAZA商場，為該品牌第二家EXPRESS系列據點，也是欣食旅的第11間門市，進一步擴大在台北核心商圈的版圖。

「欣食旅」目前擁有咖啡廳品牌「光一」，與自創品牌「gonna共樂遊」，其中「gonna共樂遊」以「好肉好菜 Good Protein, Good Produce」、「快速慢食（Slow Fast Food）」為核心理念，目前透過三大店型拓展全台市場，設有六家涵蓋街邊獨立店與商場的「gonnaEAT」、瞄準美食街與辦公商圈的二家「gonnaEXPRESS」、及具空間設計亮點的一家「gonna+」。

看好信義計畫區為台北市指標商圈，匯集上班族和購物人潮， gonnaEXPRESS DREAM PLAZA門市主打「原型食物、好肉好菜、快速便利」，以現點現做的形式，提供元氣碗（Power Bowl）、超營養碗沙拉與烤蔬菜溫沙拉等人氣品項。