中鋼、中鴻 營運回穩

全球熱軋底材近期持續升溫，價格指標創下近月新高，鋼價反彈訊號明確，顯示全球鋼市正在逐步擺脫泥淖，有利中鋼（2002）、中鴻產銷布局，業內預期，中鋼下半年營運可望回穩，獲利動能將優於上半年。

法人指出，中鋼與中鴻已經陸續調高9月鋼價，漲盤開出後市場反應熱烈，流通交易追價氣氛活絡，對鋼鐵股有助攻效果。

中鋼專家表示，全球熱軋綜合指數自8月1日起穩步走揚，短短二周每公噸至少上漲12.33美元，達到544.75美元，創下近月新高。

這波熱軋價格的上漲動能，主要來自大陸市場回暖。天津日指數於6月下旬跌到每公噸FOB 439美元低點，低迷的原因在於夏季鋼材消費放緩，加上海運需求不足，市場缺乏動能。

中鋼專家說，7月起中國大陸推動淘汰落後產能，市場供需出現調整，配合迎接9月閱兵要求鋼廠減產，使供給端收縮帶動鋼價止跌回升。同時，西藏大型水利工程的建設預期進一步推升需求，市場信心持續增強。

另一方面，原物料走強為鋼價回升提供支撐。澳洲硬焦煤上漲，同一時期鐵礦指數每公噸揚升8.5美元，大陸煤礦供給可能受限的傳聞，更進一步推升焦煤走勢，形成支撐鋼價的外部條件。

值得關注的是，美國熱軋市場並未隨全球同步上揚，高庫存、補貨意願不足以及鋼廠交貨期偏短，都壓抑價格走勢，前波美國鋼價曾因關稅因素獲得支撐，但夏季市場需求不足，顯示美國內需與進口平衡尚未改善。

上市鋼廠主管指出，全球熱軋鋼材指數創短期新高，中鋼與中鴻的產銷布局展現更高的彈性與優勢。首先，大陸及歐洲鋼市回暖，意味著主要國際市場對鋼材需求逐步修復，有助於中鋼、中鴻維持外銷報價的穩健。

此外，原物料價格的走高，在成本端對全球鋼廠形成壓力，凸顯中鋼在長期採購與原料供應鏈管理上的穩健經營，能更有效降低風險。

中鋼專家表示，全球熱軋價格指數短期自低點反彈，鋼市前景進到回穩趨勢，對中鋼與中鴻來說，不僅有助於維持合理的報價水準，也為後續產銷策略提供更大的發揮空間，成為下半年經營的重要利多。