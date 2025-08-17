高盛：伺服器走向客製化 這檔最有望受惠

高盛於最新報告中指出，客製化為AI基礎建設的關鍵趨勢。其中主因客製化將符合客戶需求、優化成本，並降低依賴單一供應商的風險，台廠中神達（3706）將有望因此受惠，給予「買進」的評等，目標價113元。

自2023年下半年起，AI基礎建設開始投資啟動，在初期投資之後，隨著算力需求的上升，高盛表示，觀察到雲端服務供應商（CSP）對客製化與高速連接的需求愈發增加，以進一步優化成本、提升效能，並管理供應鏈風險。

高盛指出，神達專精設計與客製化，產品線正從主機板延伸至整機系統，帶動平均單價（ASP）提升。隨著其客戶逐步擴展至全球一線CSP，且隨伺服器與交換器進入新品循環，AI伺服器產品將在2025下半年拓展，將涵蓋超微（AMD）與輝達（NVIDIA），看好其成長能見度逐漸提升。

高盛過去指出，美國主要雲端服務廠（CSP）的資本支出2025年、2026年將分別年增51%、15%，代表其對AI伺服器與資料中心升級的投入力度仍強勁，特別是在ASIC與推論型伺服器需求帶動。