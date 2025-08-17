國泰金22日法說 雙率及美國關稅衝擊等議題聚焦

國泰金（2882）將於22日召開第2季法說會，今年金融市場上沖下洗，身為國內第一大金控的國泰金及旗下國泰人壽，可望針對利率、匯率及美國關稅衝擊等議題，以及台股、美債等資產配置提出最新看法與展望。

國泰金7月稅後純益90.2億元，累計稅後純益達547.7億元，每股稅後純益（EPS）為3.5元。今年來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高，國泰證券累計稅後純益為歷史次高。由於美國對等關稅加劇產業遷移，法人關注國泰世華銀海外布局。

國泰人壽方面，7月稅後純益42.5億元，累計稅後純益達230.4億元。國壽單月獲利持穩，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，7月初年度保費及初年度等價保費分別為151億元及47億元。

7月隨美國與主要貿易夥伴達成初步協議、美股財報表現亮眼，及全球AI需求續強，帶動國內出口強勁，提振國內外股市走揚。國壽掌握波段操作，逢高調節覆蓋法及FVOCI股票部位，在股利收入挹注經常性收益下，帶動整體績效。

法人將關注國壽避險成本、金融資產未實現損益與新台幣計價ETF損益情況；及國壽淨值變動、明年接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）情形。