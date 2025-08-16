聯嘉組織重整 強化雙引擎

LED車燈模組業者聯嘉近期組織重整，設立聯嘉光電投控（3717）昨（15）日正式掛牌上市。法人看好未來多元化布局，預期2025年營運在電動車及新產品雙引擎帶動下，營收有望再創歷史新高，年增率上看一成。

聯嘉掛牌首日股價走勢震盪，以21元開盤，盤中一度下探19.6元，最終收20.05元，下跌0.9元。

聯嘉因應未來多元化經營與永續發展目標，並進行組織架構調整。依據股份轉換計畫，原聯嘉股東每1股普通股將換發為聯嘉投控的普通股1股，股東權益不受影響。

聯嘉表示，轉型後以控股平台推動三大事業同步發展，包括核心的汽車LED事業、AI算力服務與餐飲事業，藉此強化資源整合，提升整體營運效率與企業價值。未來除了持續深耕車用LED照明模組本業，將積極布局次世代LED顯示器與餐飲等新事業，奠定長期的成長動能。