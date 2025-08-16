亞德客2025年上半年 EPS 19.86元

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導
亞德客董事長王世忠。聯合報系資料照
氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（15）日公布上半年合併財報，合併營收170.48億元、年增9%，營業毛利76.93億元，營業利益50.04億元，受新台幣升值影響，稅後純益39.72億元、年減2.9%，每股稅後純益19.86元，獲利為歷史同期次高。

亞德客第2季稅後純益20.37億元，季增5.2%、年減9.9%，每股稅後純益10.19元，獲利為歷史次高。累計前七月合併營收196.98億元、年增8.8%，續創同期新高，亞德客表示，對今年全年營運展望，仍維持先前樂觀的看法。

亞德客指出，目前來自電池、汽車行業及包裝機械，有較好的出貨表現。接單金額也持續大於出貨金額，且均優於公司預期。

此外，雖然美國對等關稅對客戶產能擴充決策，有部分遞延影響，但整體市場需求逐步回溫當中，公司預期中國政府仍會視狀況持續發布政策支持。

同時，公司也不斷開發新產品、提升公司品牌形象，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略，以提高市占率。

展望今年產品主要應用，亞德客日前在法說會中指出，電子設備和電池產業應用市場對氣動元件的拉貨持續成長，車用對氣動元件需求也持續增加。

在線性滑軌營運方面，今年持續提升線性滑軌整體產能利用率，以提高毛利率表現，預期今年線性滑軌業績目標可達人民幣6億元。

面對新台幣匯率升值與美國關稅新政，亞德客表示，集團超過九成營收採用人民幣計價，儘管財報會以新台幣表現，但匯率變數影響並不大。

至於關稅變數，從2018年起，中國就受到科技戰等因素影響，預期關稅變數對中國市場影響有限。

法人估，亞德客今年氣動元件業績成長可優於產業整體平均表現，在電子設備應用出貨應可成長10%，車用設備出貨應有雙位數百分比增長，電池相關應用成長幅度可望超過10%。集團整體業績維持預期成長11%至13%的目標。

