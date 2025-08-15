星宇北美布局 報佳音

星宇航空（2646）昨（15）日宣布好消息，迎來北美布局重大里程碑，繼日前宣布2026元月15日開航美國鳳凰城航線後，昨日宣布攜手美國航空（American Airlines）展開合作；透過雙方航網結合，將大幅提升旅客往返台北與北美主要城市的交通便利性；旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李直掛目的地好處。

星宇航空執行長翟健華表示，能與美國頂尖且歷史悠久的美國航空展開合作，感到非常榮幸；藉由這項合作協議，可大幅拓展在美國的航網深度，透過其綿密的內陸航網，讓旅客便捷的延伸前往美國的更多城市。同時，也讓美國航空的旅客，能搭乘星宇航空更便利的轉機至亞洲。

7月29日星宇航空開始賣台北-鳳凰城航線，將於明年1月15日開航；鳳凰城是美國第五大城也是創新產業重鎮，有穩定的觀光與商務需求，近年更因科技大廠紛紛於當地設廠，科技業生態圈持續發展，2026年連同鳳凰城，星宇在北美航網將增至五個航點。

翟健華進一步分析，此次合作帶來便利服務包含旅客可一票預定星宇航空與美國航空的航班，享受行李從出發地直掛到目的地的便利性。搭乘星宇航空航班抵達美國的旅客，將可輕鬆銜接美國航空航班，自由前往更多美洲大城，包含紐約、費城、波士頓、芝加哥、夏洛特、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯、墨西哥城…等。

美國航空聯盟資深副總裁Anmol Bhargava表示，美國航空很高興能與星宇航空攜手合作，為旅客提供更多從北美前往台北的選擇。透過本次合作，旅客將能從台北輕鬆銜接至北美超過250個城市。期待與星宇持續深化合作，為彼此旅客創造更多探索世界的機會。

鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，星宇航空為最大化旅客北美旅程便利性，規劃之鳳凰城航班時間將有利旅客轉機AA航班，前往北美各主要城市。