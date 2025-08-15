雷虎無人機將赴美生產

雷虎科技（8033）無人機昨（15）日在美國德州達拉斯舉行的「2025年美國台灣形象展」中強勢亮相。雷虎科技表示，董事會稍早已通過將與美國俄亥俄州廠商合作投資案，積極布局美國市場，並強化台美合作。

雷虎科技初步規劃，將在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作。而此舉不僅可提升雷虎科技在全球無人機市場的競爭力，更預期為公司營收注入強勁成長動能。

雷虎科技在美國加州森林湖（Lake Forest）設有無人機關鍵零組件設計研發與行銷中心，公司也不排除在附近覓地設廠，投入生產關鍵零組件給美國及歐洲客戶，相關設廠計畫預計今年底或明年初就會定案。

本屆美國台灣形象展以四大主題及七大展區，涵蓋食品到高科技應用領域，包括電動車與無人機等，充分展現台灣產業的全球競爭力，促進台美雙邊貿易與投資，外貿協會董事長黃志芳親率貴賓參訪雷虎科技展區。

雷虎此展示100%台灣製造、獨立於非紅供應鏈的FPV（第一人稱視角）系列無人機，並播放與中山科學研究院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片；呈現該無人機卓越性能，備受矚目。

此外，現場展示的雷虎MIT自製「海鯊號SeaShark 800」無人艇「快奇專案」實操影片，進一步凸顯其在無人艇作戰平台領域的創新能力與市場潛力。

雷虎科技戰術型地面站TB-1也是展覽亮點，該產品搭載自主研發的地面控制站軟體GCS，整合外掛通訊模組與增益天線，具備高耐用性，可即時監控無人機狀態、操控飛行任務，並進行任務管理，展現其在國防與商用領域的應用潛力。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨。