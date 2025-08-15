快訊

史指回落收跌 聯合健康推升道瓊盤中創歷史新高

川普、普亭抵阿拉斯加 雙邊會聚焦俄烏戰爭停火

雷虎無人機將赴美生產

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

雷虎科技（8033）無人機昨（15）日在美國德州達拉斯舉行的「2025年美國台灣形象展」中強勢亮相。雷虎科技表示，董事會稍早已通過將與美國俄亥俄州廠商合作投資案，積極布局美國市場，並強化台美合作。

雷虎科技初步規劃，將在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作。而此舉不僅可提升雷虎科技在全球無人機市場的競爭力，更預期為公司營收注入強勁成長動能。

雷虎科技在美國加州森林湖（Lake Forest）設有無人機關鍵零組件設計研發與行銷中心，公司也不排除在附近覓地設廠，投入生產關鍵零組件給美國及歐洲客戶，相關設廠計畫預計今年底或明年初就會定案。

本屆美國台灣形象展以四大主題及七大展區，涵蓋食品到高科技應用領域，包括電動車與無人機等，充分展現台灣產業的全球競爭力，促進台美雙邊貿易與投資，外貿協會董事長黃志芳親率貴賓參訪雷虎科技展區。

雷虎此展示100%台灣製造、獨立於非紅供應鏈的FPV（第一人稱視角）系列無人機，並播放與中山科學研究院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」測試影片；呈現該無人機卓越性能，備受矚目。

此外，現場展示的雷虎MIT自製「海鯊號SeaShark 800」無人艇「快奇專案」實操影片，進一步凸顯其在無人艇作戰平台領域的創新能力與市場潛力。

雷虎科技戰術型地面站TB-1也是展覽亮點，該產品搭載自主研發的地面控制站軟體GCS，整合外掛通訊模組與增益天線，具備高耐用性，可即時監控無人機狀態、操控飛行任務，並進行任務管理，展現其在國防與商用領域的應用潛力。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨。

延伸閱讀

加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

涉操作無人機入桃機禁航區 2男各改判6月與5月

相關新聞

亞德客2025年上半年 EPS 19.86元

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（15）日公布上半年合併財報，合併營收170.48億元、年增9%，營業毛利76.9...

聯嘉組織重整 強化雙引擎

LED車燈模組業者聯嘉近期組織重整，設立聯嘉光電投控（3717）昨（15）日正式掛牌上市。法人看好未來多元化布局，預期2...

東哥海外參展 爭取新單

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（15）日舉行法說會，目前在手訂單排到2026年，9月起將陸續參加美國西雅圖船展、羅德岱...

岱宇轉型升級 衝智慧健身

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）轉型升級再進一步，昨（15）日宣布，旗下商用健身器材品牌Spirit Fitness...

美時：匯率影響2025年下半年營收

製藥龍頭美時（1795）昨（15）日召開法說會，美時表示，將持續透過研發新產品線、加強海外布局等策略提高營運效率。但匯率...

羅麗芬推新品 兩岸搶市

羅麗芬-KY（6666）昨（15）日參加台北國際美容展，公司表示，將於今年第4季推出第三款新品，並於明再增加三款，完成共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。