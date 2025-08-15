威宏2025年上半年 EPS 2.46元
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）昨（15）日公布上半年合併財報，合併營收39.55億元、年減2.2%，受新台幣升值認列匯兌損失影響，稅後純益1.66億元、年減60.9%，每股稅後純益2.46元。
威宏表示，傳統第3季為歐美各大品牌商開發季度，拉貨動能放緩，但威宏分散客戶有成，7月份認列亞馬遜物流袋訂單及高爾夫球袋訂單，有效填補開發期空缺產能；展望後市樂觀美國關稅議題逐步明朗底定。
