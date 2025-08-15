中鴻（2014）昨（15）日開出9月份內銷及10月份外銷盤價，內銷部分，包括熱軋、冷軋和鍍鋅三大主力鋼品全面調漲每公噸600元；外銷部分，則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，從總體經濟面來看，7月29日國際貨幣基金（IMF）發布「世界經濟展望」報告指出，隨著美國關稅衝擊減弱，2025年全球經濟成長預測將上調至3.0%，較先前預期增0.2%。

另，8月12日美中第三輪貿易談判結果顯示，雙邊加徵關稅再度延長寬限期90天（至11月9日），貿易緊張關係持續降溫，且當前多國與美關稅協定基本底定，世界經貿秩序有望趨於穩定。