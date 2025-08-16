美時：匯率影響2025年下半年營收

製藥龍頭美時（1795）昨（15）日召開法說會，美時表示，將持續透過研發新產品線、加強海外布局等策略提高營運效率。但匯率波動是不確定因素，恐對下半年營收造成影響。

美時上半年營收94.77億元，年增6%，創新高，稅後純益21.63億元，年減8.6%，每股純益8.29元。營收創新高主要受惠於美國血癌藥銷售增長及東南亞市場表現，但受到一次性匯損5.37億元影響，獲利下滑。

美時表示，美國業務約占營收四成，美元匯率平均較去年同期下跌約4%；韓國市場約占三成，韓圜匯率平均較去年同期下跌大約8%。

若匯率維持現在狀況，2025年下半年影響更為顯著，全年營收成長可能減少2%至3%。