羅麗芬推新品 兩岸搶市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

羅麗芬-KY（6666）昨（15）日參加台北國際美容展，公司表示，將於今年第4季推出第三款新品，並於明再增加三款，完成共六款醫研保養品的系列化布局，隨著新品在兩岸全面上市，集團預期在雙11與雙12的帶動下，下半年整體營收將持續成長。

羅麗芬-KY董事長羅麗芬表示，集團鎖定四大引擎與三大通路分眾經營，全面提升品牌滲透率，布局兩岸醫美市場。總經理饒煥文表示，新布局以線上渠道為主的保養品牌LUO LIH FEN，除了台灣推出限量1,000套新品外，中國大陸也將在9月試銷另一系列新品，第4季全面上架電商通路搶雙11、12檔期，銷售額以人民幣3,000萬元為目標，加上傳統旺季帶動，下半年營運將勝上半年。

