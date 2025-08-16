岱宇轉型升級 衝智慧健身

健身器材製造大廠岱宇國際（1598）轉型升級再進一步，昨（15）日宣布，旗下商用健身器材品牌Spirit Fitness，與全球智慧健身與健康科技領導品牌EGYM建立全新的策略合作夥伴關係，為商用健身市場帶來全新的整合。

此次合作，將在Spirit品牌1000系列的心肺訓練設備導入EGYM有氧系統，使用者可透過RFID（無線射頻識別）登入，實現將運動狀況跨設備、跨平台無縫串接，為使用者與健身業者打造更智慧、完整的訓練體驗，而當Spirit 1000系列產品融入EGYM生態系後，除了EGYM使用者可輕鬆存取個人化的運動數據，健身房業者也能有效提升與會員的互動，並清楚掌握全館的活動趨勢與狀態分布。

岱宇強調，此次合作邁出關鍵一步，推動「真正智能健身體驗」的實現，不僅降低使用門檻、提升運動動力，還為健身房與會員提供實用的洞察數據，同時回應現今健身市場對開放平台與無縫數位體驗日益增長的需求。