東哥海外參展 爭取新單
豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（15）日舉行法說會，目前在手訂單排到2026年，9月起將陸續參加美國西雅圖船展、羅德岱堡國際船展，爭取新訂單。
東哥表示，全球金字塔頂端富豪人數持續增加，約有四成來自北美洲，美國經濟仰賴富人階級的程度更勝以往，近一半的消費支出來自收入前10%富人，高端奢華休閒消費力道持續不墜。
全球豪華遊艇市場持續成長，預估2024至2033年複合成長率（CAGR）達5.8%；以37至45公尺及46至60公尺遊艇近五年新船訂單成長率最為顯著。以公司接單來看，迄今已排到2026年。
美國對台灣課徵對等關稅達20%，東哥強調，公司是台灣最大的大尺寸遊艇出口商，每艘遊艇造價動輒三、四千萬美元，預期關稅對高檔豪華遊艇市場需求影響有限。
