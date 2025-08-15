中鼎第2季財報 轉虧為盈
身陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎（9933）有望走出陰霾，據昨（14）日中鼎半年報顯示，公司單季營運因無須再先行提列虧損下，第2季營運揮別首季虧損、轉虧為盈；惟因首季虧損金額較大，讓集團累計上半年仍出現稅後虧損9.63億元，每股淨虧1.2元。
中鼎昨日同步公告法人董事台泥代表人、董事長張安平辭任董事一職；中鼎昨同步更正6、7月營收，由先前66.82億元、65.7億元各調升為87.52億元、65.48億元，累計今年前七月營收達529.96億元、年減23.6%。
今年第2季營運，因子公司工程擔保的美國GCEH重整計劃生效，因此中鼎集團旗下中鼎美國承攬BKRF再生柴油工程案，因工程款請求權獲確認，且應收帳款可回收金額折現率現值超過美元5.04億元，因此第2季無需再提列信用減損，因此集團由首季的虧損、轉為第2季獲利。
據中鼎最新公告，今年第2季營收達308.3億元，毛利率僅5.3%，營業利益達10.89億元，單季稅後純益為6.06億元，每股純益達0.76元。
累計上半年營收達464.48億元、年減22.7%，毛利率為9.36%。
