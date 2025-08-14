快訊

為拍落日美照釀悲劇…20歲男攀爬15公尺高電塔 觸電身亡引發火燒山

台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

中鼎財報／第2季轉虧為盈 上半年每股虧1.2元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

深陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎（9933）有走出陰霾跡象，據14日中鼎公布最新半年報顯示，在無需提列對美國BKRF投資認損下，第2季轉虧為盈。

中鼎今年第2季營收達241.8億元，毛利率僅7.66%，營業利益達14.23億元，單季稅後純益為2.54億元，每股純益達0.32元。

惟因中鼎首季提列虧損金額大，總計中鼎美國承攬美國BKRF工程案對營運淨影響數約近26億元左右，造成首季單季虧損約12.17億元左右，每股淨虧1.52元，因此第2季即使轉虧為盈，但中鼎集團上半年營運仍是虧損收場。

累計中鼎今年上半年營收達464.48億元、年減22.7%，毛利率為9.36%，營業利益達2.92億元、年減85.5%，稅後虧損9.63億元，較去年同期稅後純益10.7億元大幅衰退，每股淨虧1.2元、大幅低於去年同期每股純益1.34元。

中鼎14日同步公告法人董事台泥（1101）代表人、董事長張安平辭任董事一職，對中鼎是否有影響，需持續觀察。

中鼎14日同步更正今年6、7月營收，由先前66.82億元、65.7億元各調整為87.52億元、65.48億元，累計今年前七月營收達529.96億元、年減23.6%。

中鼎 美國

延伸閱讀

美國7月PPI意外火熱！美股期指短線急跌 公債殖利率攀升

將與川普會晤…普亭：美國積極制止烏克蘭戰爭 美俄將談核武管制

美國對等關稅 苗栗跨局處行動方案7工作重點助產業

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

相關新聞

填息達陣！大同在王光祥領軍下 盤中完成填息

大同（2371）14日股價延續強勁走勢，終場收在41元，上漲1.3元，漲幅達3.27%，不僅在盤中順利完成填息，股價也延...

冠德法說會／房貸政策仍緊縮 下半年靠AI熱潮有望提升景氣

冠德（2520）14日召開法說會，冠德指出，今年房貸政策仍偏向緊縮，房市觀望氣氛濃厚，自住客為購屋主力，整體景氣持平看待...

森崴能源子公司代墊風電工程款致虧損 股價打入跌停

森崴能源子公司富崴能源子公司代墊台電離岸風電2期工程款近新台幣200億元，先以損失認列致今年上半年帳上虧損新台幣44.3...

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。