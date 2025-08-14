中鼎財報／第2季轉虧為盈 上半年每股虧1.2元

深陷投資美國BKRF工程案踩雷風暴的中鼎（9933）有走出陰霾跡象，據14日中鼎公布最新半年報顯示，在無需提列對美國BKRF投資認損下，第2季轉虧為盈。

中鼎今年第2季營收達241.8億元，毛利率僅7.66%，營業利益達14.23億元，單季稅後純益為2.54億元，每股純益達0.32元。

惟因中鼎首季提列虧損金額大，總計中鼎美國承攬美國BKRF工程案對營運淨影響數約近26億元左右，造成首季單季虧損約12.17億元左右，每股淨虧1.52元，因此第2季即使轉虧為盈，但中鼎集團上半年營運仍是虧損收場。

累計中鼎今年上半年營收達464.48億元、年減22.7%，毛利率為9.36%，營業利益達2.92億元、年減85.5%，稅後虧損9.63億元，較去年同期稅後純益10.7億元大幅衰退，每股淨虧1.2元、大幅低於去年同期每股純益1.34元。

中鼎14日同步公告法人董事台泥（1101）代表人、董事長張安平辭任董事一職，對中鼎是否有影響，需持續觀察。

中鼎14日同步更正今年6、7月營收，由先前66.82億元、65.7億元各調整為87.52億元、65.48億元，累計今年前七月營收達529.96億元、年減23.6%。