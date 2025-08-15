華新、華榮迎利多 評價看升

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

美俄「雙普會」重建商機加持，帶動原材料價漲，電纜股商機吃得到，華新（1605）歐洲產能布局受惠，華榮則受惠銅箔喊漲轉投資發酵，第3季金融評價可觀。

華新近年積極海外併購，擴大歐洲不銹鋼事業，其中以子公司義大利CAS，接連收購英國SMP、德國DMV、芬蘭Outokumpu旗下瑞典廠等，進入高端認證市場，且跨入航太、油氣、核電等關鍵領域，

市場認為，華新強化集團在歐洲市場整合，而美國總統川普積極推動俄烏戰爭停火，因此一旦俄烏戰爭停火，有助於受惠未來戰後重建商機與能源轉型相關的需求。

華新表示，第3季不銹鋼事業預期與上季持平，各地區來看，台灣市場第3季因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；大陸不銹鋼在製造業成長動能不足的情況下，持續低迷。

高階特殊銅箔供不應求，產能吃緊下，銅箔廠喊漲，而線纜廠華榮則是因握有金居股票約7,800餘張，且華榮對這兩檔股票的採認方式均為「FV變動」，有望在第3季財報上出現金融評價利益。

建商 不銹鋼

延伸閱讀

川普超想得諾貝爾和平獎！前助理：國務院資深官員「壓力很大」

川普：若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果

「雙普會」周五登場 川普：俄國不同意和平將面臨嚴重後果

川普與烏歐領袖開視訊會議 馬克宏：川普保證基輔參與領土談判

相關新聞

南寶 今年營收續拚新高

南寶（4766）昨（14）日召開第2季法說會。展望下半年營運，該公司表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑...

榮成 上半年每股虧0.43元

榮成（1909）昨（14）日公布第2季財報，第2季稅後虧損4.3億元，每股虧損0.33元；上半年稅後虧損5.6億元，每股...

台塑四寶看本季 審慎樂觀

台塑四寶展望下半年前景，普遍認為第3季進入石化、電子產品、化工及油品旺季，對營運表現持審慎樂觀態度。以7月集團四大公司的...

中鋼9月開漲盤 營運向上

中鋼（2002）昨（14）日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近五個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進入第4...

復盛應用 第2季EPS 2.27元

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（14）日公布第2季財報，受匯損影響單季稅後純益3.16億元，年減57.5%，每...

藥華藥 獲利動能續強

藥華藥（6446）昨（14）日舉行法說會，藥華藥表示，將透過設立BVI子公司強化匯率風險管理；此外，美國通過「大而美法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。