華新、華榮迎利多 評價看升

美俄「雙普會」重建商機加持，帶動原材料價漲，電纜股商機吃得到，華新（1605）歐洲產能布局受惠，華榮則受惠銅箔喊漲轉投資發酵，第3季金融評價可觀。

華新近年積極海外併購，擴大歐洲不銹鋼事業，其中以子公司義大利CAS，接連收購英國SMP、德國DMV、芬蘭Outokumpu旗下瑞典廠等，進入高端認證市場，且跨入航太、油氣、核電等關鍵領域，

市場認為，華新強化集團在歐洲市場整合，而美國總統川普積極推動俄烏戰爭停火，因此一旦俄烏戰爭停火，有助於受惠未來戰後重建商機與能源轉型相關的需求。

華新表示，第3季不銹鋼事業預期與上季持平，各地區來看，台灣市場第3季因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；大陸不銹鋼在製造業成長動能不足的情況下，持續低迷。

高階特殊銅箔供不應求，產能吃緊下，銅箔廠喊漲，而線纜廠華榮則是因握有金居股票約7,800餘張，且華榮對這兩檔股票的採認方式均為「FV變動」，有望在第3季財報上出現金融評價利益。